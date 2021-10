Πρόβλημα με την είσοδό τους στο κτίριο της Facebook αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η επαναφορά του. Θυμίζουμε ότι τόσο το Facebook, όσο και τα Instagram, WhatsApp και Messenger έχουν καταρρεύσει, ενώ έχει «απογειωθεί» το Twitter.

Η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes, Σίρα Φρένκελ η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας αποκάλυψε γιατί υπάρχει η καθυστέρηση στην επαναφορά του Facebook. Σύμφωνα με τα όσα γράφει σε tweet, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021