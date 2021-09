Μέρες φαίνεται πως μετράει στην Μπαρτσελόνα ο Ρόναλντ Κούμαν…

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Ολλανδός έχει ήδη «τελειώσει» από την Μπαρτσελόνα και αυτή τη στιγμή κάθεται μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του, καθώς ο Λαπόρτα έχει πάρει την οριστική απόφαση για την αποχώρηση του.

Ο Λαπόρτα φαίνεται πως ήδη έχει καταλήξει στα δύο ονοματα με τα οποία αναμένεται να διαπραγματευτεί. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Βαρκελώνη, αυτή τη στιγμή οι μόνοι που «παίζουν» για τον «μπλαουγκράνα» πάγκο είναι οι Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Τσάβι.

Και όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης του Κούμαν θα έρθει πολύ σύντομα, διότι όπως αναφέρει ένας δημοσιογράφος κοντά στον κύκλο του νυν τεχνικού της Μπαρτσελόνα, ο Ολλανδός θα αποχωρήσει οριστικά από τη Βαρκελώνη, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων στις αρχές του Οκτώβρη!

🎙Lluis Canut (Journalist close to Ronald Koeman): «If there are not a couple of spectacular results ( against Benfica and Atlético) Koeman will not make it past the International break.» [@totgira] #FCBlive pic.twitter.com/Z38TVWdh3a

— RouteOneFootball (@Route1futbol) September 25, 2021