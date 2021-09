Φεύγει και αφήνει πίσω της χάος είναι το μήνυμα του Economist για τις γερμανικές εκλογές. Στα 16 χρόνια που η Άνγκελα Μέρκελ ήταν καγκελάριος αντιμετώπισε πολλές κρίσεις καταφέρνοντας ωστόσο να τις ξεπεράσει. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, σύμφωνα με το περιοδικό, για να εξασφαλίσει την ομαλότητα από εδώ και πέρα

Η κατάσταση κινδυνεύει να ανατραπεί καθώς οι ισορροπίες πια είναι λεπτές και ο εκλογικός σχηματισμός χριστιανοδημοκρατών με χριστιανοκοινωνιστές με την αποχώρηση της Μέρκελ, μοιάζει ιδιαίτερα εύθραυστος.

Ο Economist, δεν κρύβει την προτίμησή του για τον επόμενο νικητή. Εφόσον ο σχηματισμός CDU/CSU, είναι έτοιμος να τιναχθεί στον αέρα, ο Economist προτιμά τους σοσιαλδημοκράτες.

Το εξώφυλλο που επέλεξε στα χρώματα της Γερμανίας έχει στον κέντρο του τον άλλοτε ισχυρό αετό που πλέον είναι ξεψυχισμένος, και μάλλον θα πετάξει με δυσκολία. Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός: «Το χάος που αφήνει η Μέρκελ πίσω της».

The CDU/CSU has blown it. We would prefer the Social Democratic Party to lead Germany’s next coalition. One of our two covers this week #BTW21 https://t.co/vIwMX2winc pic.twitter.com/YlMI0DbdOF

— The Economist (@TheEconomist) September 23, 2021