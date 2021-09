Η Αρίθα Φράνκλιν και οι Public Enemy κυριαρχούν στη λίστα των 500 καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών του Rolling Stone.

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης (15/9), η λίστα ανανεώθηκε για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια.

«Περίπου 4.000 τραγούδια ψηφίστηκαν» αναφέρει το Rolling Stone για τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Rolling Stone first published its 500 Greatest Songs list in 2004, when the iPod was relatively new and Billie Eilish was three years old. Music has changed immeasurably since, so we remade the list from scratch. Here we present the all-new #RS500Songshttps://t.co/TwKwFA6DnP

— Rolling Stone (@RollingStone) September 15, 2021