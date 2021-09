Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της Σαμ Ασγκάρι, κάτι που η διάσημη ποπ σταρ αποφάσισε να ανακοινώσει στους διαδικτυακούς της φίλους, με ανάρτησή της στο Instagram.

Η Σπίαρς, η οποία φαίνεται να νικά στην δικαστική διαμάχη γύρω από την υπόθεση της 13χρονης κηδεμονίας για τις προσωπικές και οικονομικές της υποθέσεις, δημοσίευσε ένα βίντεο με την ίδια να στέκεται δίπλα στον Ασγκάρι και να δείχνει ένα αστραφτερό δαχτυλίδι που φορούσε στο χέρι της.

BREAKING: Britney Spears and Sam Asghari are engaged after nearly five years of dating. 💍 pic.twitter.com/ulwJL9jGhE

— Nicholas Hautman (@nickhautman) September 12, 2021