Η Νεγκίν Κπάλουακ καθόταν στο σπίτι της στην Καμπούλ όταν πληροφορήθηκε ότι οι Ταλιμπάν είχαν πλησιάσει στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Η 24χρονη μαέστρος, κάποτε το πρόσωπο της ξακουστής αμιγώς γυναικείας ορχήστρας του Αφγανιστάν, αμέσως πανικοβλήθηκε.

Την τελευταία φορά που οι ένοπλοι ισλαμιστές βρίσκονταν στην εξουσία είχαν απαγορεύσει τη μουσική και στις γυναίκες να εργάζονται.

Η Κπάλουακ έτρεξε στο δωμάτιο, άρπαξε ένα μακρυμάνικο ρούχο για να καλύψει τα γυμνά μπράτσα της και έκρυψε κάτι μικρά διακοσμητικά ντραμς.

Έπειτα συγκέντρωσε όλες τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα του Τύπου για τις εμφανίσεις της με την ορχήστρα, τα στοίβαξε και τα έκαψε.

The day the music died in Afghanistan: Armed Taliban stand guard at the shuttered National Institute of Music in Kabul, where the country’s all-female orchestra called ‘Zohra,’ once practiced https://t.co/gmLuWbntWc pic.twitter.com/ZlwO4F5Onx

«Ένιωσα τόσο φρικτά, ήταν όλη η ανάμνηση της ζωής μου που έγινε στάχτες», λέει η Κπάλουακ, η οποία διέφυγε στις ΗΠΑ, μια από τις δεκάδες χιλιάδες που διέφυγαν στο εξωτερικό μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Η Κπάλουακ κατάφερε να επιβιβαστεί σε μια πτήση απομάκρυνσης μαζί με μια ομάδα Αφγανών γυναικών δημοσιογράφων.

Εκείνη είναι πολύ νέα για να θυμάται τη ζωή υπό την προηγούμενη κυριαρχία των Ταλιμπάν, αλλά δεν ξεχνά την ημέρα που ως νεαρή μαθήτρια έφθασε στην πρωτεύουσα για να πάει στο σχολείο.

«Παντού ήταν χαλάσματα, γκρεμισμένα σπίτια, τρύπες από σφαίρες στους τοίχους. Αυτό θυμάμαι. Και αυτή η εικόνα μου έρχεται τώρα στο μυαλό όταν ακούω την λέξη Ταλιμπάν».

Στο ωδείο βρήκε παρηγοριά και μεταξύ των άλλων μελών της ορχήστρας «κορίτσια πιο στενά και από την οικογένεια».

«Δεν υπήρχε ούτε μια άσχημη ημέρα εκεί, γιατί υπήρχε πάντα μουσική, ήταν γεμάτο χρώματα και ωραίες φωνές. Αλλά τώρα υπάρχει σιωπή. Τίποτα δεν συμβαίνει εκεί».

The orchestra, called Zohra after the Persian goddess of music, was mainly made up of girls and women from a Kabul orphanage aged between 13 and 20https://t.co/JJSeyY3zLG

— Dawn.com (@dawn_com) September 3, 2021