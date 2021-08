Ο διάσημος ράπερ, Κάνιε Γουέστ κατάφερε για ακόμα μια φορά να ξαφνιάσει τους φαν του, ανακοινώνοντας την αλλαγή στο όνομά του.

Με ένα δωρικό tweet ο Κάνιε Γουέστ ενημέρωσε πως πια θα είναι ο «Ye».

Το People αναφέρει ότι στην αίτησή του επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους» και δεν εξήγησε κάτι περισσότερο.

Για την επισημοποίηση μένει η υπογραφή της αίτησης από κάποιον δικαστή της Καλιφόρνια.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018