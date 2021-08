Τι άλλο θα κάνει ο Κάνιε;

Ο διάσημος ράπερ, Κάνιε Γουεστ κατάφερε και πάλι να μας ξαφνιάσει, αυτή τη φορά αλλάζοντας το όνομά του. Σε «Ye».

Όχι, δεν ξεχάσαμε κάτι. Αυτό είναι όλο κι όλο το όνομα του 44χρονου ράπερ από εδώ και στο εξής.

Και δε μιλάμε για το rap name του. Ο Κάνιε – συγγνώμη, ο Γιε – υπέβαλε αίτηση για να αλλάξει το επίσημο όνομά του, από Κάνιε Ομάρι Γουέστ σε αυτή τη μία και μοναδική συλλαβή.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018