Καθώς οι Αφγανές παραμένουν κλεισμένες στα σπίτια τους, τρομοκρατημένες για τη ζωή και το μέλλον τους, μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Tolo News, έναν αφγανικό τηλεοπτικό σταθμό: μια γυναίκα παρουσιάστρια που παίρνει συνέντευξη από έναν Ταλιμπάν αξιωματούχο.

Καθισμένος αρκετά μέτρα μακριά από τον Mawlawi Abdulhaq Hemad, ένα μέλος της ομάδας των Ταλιμπάν, η Beheshta Arghand τον ρώτησε για την κατάσταση στην Καμπούλ και τις έρευνες των Ταλιμπάν από σπίτι σε σπίτι στην αφγανική πρωτεύουσα.

«Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τώρα ότι οι Ταλιμπάν είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες της χώρας», είπε, προσθέτοντας: «Είμαι ακόμα σαστισμένος που οι άνθρωποι φοβούνται τους Ταλιμπάν».

Η συνέντευξη, αξιοσημείωτη δεδομένης της ιστορίας των Ταλιμπάν για την υποταγή γυναικών, ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της ομάδας από τότε που ανέλαβε την εξουσία να παρουσιάσει ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο στον κόσμο. Ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στις δουλειές τους – και ενθάρρυναν ακόμη και τις γυναίκες να επιστρέψουν στη δουλειά τους και να λάβουν μέρος στην κυβέρνηση.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο δεν θέλει οι γυναίκες να είναι θύματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Enamullah Samangani, μέλος της επιτροπής των Ταλιμπάν για τον πολιτισμό. «Θα πρέπει να είναι στο κυβερνητικό σχήμα, σύμφωνα με το νόμο της Σαρία».

Δεν ήταν σαφές τι θα σήμαινε για τις γυναίκες να έχουν ρόλους στη δημόσια ζωή «σύμφωνα με το νόμο της Σαρία», δεδομένης της σκληρής ερμηνείας των νόμων από τους Ταλιμπάν στο παρελθόν.

Οι κάτοικοι της Καμπούλ ανησυχούν για την επίθεση των τοπικών αξιωματούχων των Ταλιμπάν, καθώς καταστρέφουν διαφημίσεις που δείχνουν γυναίκες χωρίς μαντίλα στο κεφάλι τις τελευταίες ημέρες.

«Παρακαλούμε σκεφτείτε για μια στιγμή τους ανθρώπους, γυναίκες και κορίτσια, του Αφγανιστάν», έγραψε στο Twitter η Phumzile Mlambo-Ngcuka, διευθύντρια της UN Women. «Μια τραγωδία εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας».

Όταν οι Ταλιμπάν κυβερνούσαν το Αφγανιστάν από το 1996 έως το 2001, απαγόρευαν στις γυναίκες και τα κορίτσια να μπορούν να κάνουν τις περισσότερες δουλειές ή να πηγαίνουν σχολείο.

Ενα βίντεο ωστόσο του VICE, το οποίο φιλοξενεί μια συνέντευξη από Ταλιμπάν, δείχνει το αληθινό τους πρόσωπο.

Κατά τη συνέντευξη, η οποία έγινε στις Αρχές του 2021, η δημοσιογράφος ρωτάει τι θα γίνει με τις γυναίκες και αν θα υπάρχουν ακόμα τα δικαιώματα των γυναικών, με τον Ταλιμπάν να απαντάει πως η νόμοι θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Σαρία.

Ωστόσο, στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν πιστεύουν στην δημοκρατική ψήφο και αν θα επιτρέπεται στους πολίτες να ψηφίζουν γυναίκες στην πολιτική» ο Ταλιμπάν ζητάει να σταματήσει η συνέντευξη καθώς «δεν μπορούσε να μην γελάει».

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians – and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says.pic.twitter.com/km0s1Lkzx5

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) August 17, 2021