Στις 8 Σεπτεμβρίου, οι Judas Priest κάνουν το πρώτο βήμα στην επαναπρογραμματισμένη τουρνέ τους στις ΗΠΑ για τα 50ά γενέθλιά τους – ολοκληρώνεται στις 5 Νοεμβρίου – και, παράλληλα, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία επετειακού εκτεταμένου box set που καλύπτει όλη τη μουσική διαδρομή τους.

Το «Judas Priest: 50 Heavy Metal Years of Music», το οποίο κυκλοφορεί στις 15 Οκτωβρίου από τη Sony Music θα περιλαμβάνει όλα τα επίσημα live και studio άλμπουμ της μπάντας έως σήμερα καθώς και 13 ακυκλοφόρητους δίσκους. Αποκατάσταση και μιξάζ έκανε ο Tom Allom στο La Cucina W8 και μάστερινγκ ο Alex Warton στα Abbey Road Studios.

«Το επιμελημένο box set των Judas Priest, αντιπροσωπεύοντας 50 heavy metal χρόνια, είναι ο απόλυτος κρυμμένος θησαυρός που ορίζει την ακλόνητη δέσμευση της μπάντας να διατηρήσει και να υπερασπιστεί τη heavy metal πίστη» τόνισε, σε ανακοίνωση, η πρώτη φωνή του συγκροτήματος, ο Rob Halford.

Get your first taste of ‘50 Heavy Metal Years Of Music’ with ‘The Hellion / Electric Eye’, live from the ‘Fuel For Life’ Tour in Houston ’86 and remastered at Abbey Road Studios 🔥

— Judas Priest (@judaspriest) July 16, 2021