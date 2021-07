Η κοινωνική αποστασιοποίηση που έφερε μαζί της η πανδημία του κοροναϊού, άλλαξε πολλές από τις συνήθειες των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο.

Η καθημερινότητα μας, ο τρόπος εργασίας, η διαχείριση του προσωπικού μας χρόνου, αλλά και ο τρόπος διασκέδασης, μπήκαν κάτω από το πρίσμα της προστασίας της δημόσιας υγείας, φέρνοντας περιορισμούς, αλλαγές και νέα δεδομένα.

Ειδικότερα δημοσκόπηση της εταιρείας Public First στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ενήλικες είναι η μεγαλύτερη του είδους, από τότε που κύριοι τομείς της μουσικής βιομηχανίας διέκοψαν τις δραστηριότητές του εξαιτίας της πανδημίας.

Τα πορίσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν από τον οργανισμό UK Music, δείχνουν ότι το 57% των ενηλίκων ανέφερε ότι η μουσική τους βοήθησε να αντέξουν το lockdown, με το 14% να εκφράζει αντίθετη άποψη.

These results demonstrate just how important music is to people and the critical role it has played over the course of this pandemic. pic.twitter.com/eF0UCXMCN0

— UK Music (@UK_Music) July 14, 2021