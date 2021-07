Η Ίγκι Αζαλέα (Iggy Azalea) πρόκειται να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από την ενασχόληση με τη μουσική.

Σε ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της, η καλλιτέχνιδα του «I Am the Stripclub» εξήγησε γιατί το «End of an Era», το επερχόμενο άλμπουμ της είναι «τόσο ξεχωριστό» αυτήν τη στιγμή στην καριέρα της.

Η 31χρονη ράπερ με ανάρτησή της στο Twitter ανακοίνωσε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα γράψει νέα μουσική.

Η ράπερ από την Αυστραλία από το 2006 εργαζόταν ασταμάτητα, αφού μετακόμισε στο Μαϊάμι. Πέρυσι, με τον πρώην σύντροφο της Playboi Carti υποδέχτηκαν τον γιο τους Onyx στον κόσμο και από τότε, η Αζαλέα εξισορροπεί τη μητρότητα με τις μουσικές της δραστηριότητες.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα δείτε διαφορετικές πλευρές στο μέλλον. Η μετατόπιση της ενέργειάς μου και η εστίαση σε αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι το σωστό για μένα και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε όσα δημιουργικά πρότζεκτ υλοποιώ!» είπε η ίδια σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Shifting my energy and focus to what I’m most excited about is what is right for me and I hope you’ll continue to support whatever creative projects I’m out here doing!

I really love this album and I just want my fans to enjoy this with me. I hope I see so many of you on tour!

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) July 15, 2021