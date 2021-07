Έξαλλος ήτταν ο Γκρεγκ Πόποβιτς μετά την ήττα των ΗΠΑ από την Αυστραλία. Η έκρηξή του όμως δεν αφορούσε την ήττα (83-91), αλλά ,ια συγκεκριμένη ερώτηση δημοσιογράφου από τη χώρα του Νότιου ημισφαιρίου.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις εμφανίσεις των Αμερικανών οι οποίοι θα έπρεπε όπως είπε να διαλύουν τους αντιπάλους τους και όχι να χάνουν, όπως συμβαίνει στα τελευταία ματς.

Ο τεχνικός της Team USA δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός, βάζοντάς τον αμέσως στη θέση του:

«Έκανες την ίδια τύπου ερώτηση και την άλλη φορά κάνοντας κάποιες υποθέσεις που δεν ισχύουν», είπε αρχικά με τον ρεπόρτερ να παίρνει μόνος του τον λόγο και τον «Ποπ» να αντιδρά. «Μπορώ να ολοκληρώσω; Θα με αφήσεις να τελειώσω ή όχι; Θα σωπάσεις για να μιλήσω;», τόνισε και αφού ο δημοσιογράφος ησύχασε ο Πόποβιτς απάντησε:

«Όταν λες για συντριβές άλλων ομάδων δεν τις σέβεσαι. Είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις κάποια πολύ κλειστά παιχνίδια απέναντι σε 4-5 χώρες. Οι καλές ομάδες δεν γνωρίζουν εύκολα συντριβές. Μπορεί κάποια φορά να συμβεί αυτό, αλλά συνήθως οι καλές ομάδες δεν χάνουν με μεγάλες διαφορές. Εσύ κάνεις μια υπόθεση που είναι σε λάθος βάση».

«Can I finish my statement? Are you gonna let me finish my statement or not? So you’ll be quiet now while I talk?»

Gregg Popovich and a reporter got into a heated exchange after Team USA’s loss to Australia. 😳pic.twitter.com/IwjT0WIWCY

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 13, 2021