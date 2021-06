Μεγάλη οικολογική καταστροφή απειλεί τη Σρι Λάνκα, καθώς το πλοίο κοντέινερ MV X-Press Pearl κινδυνεύει να βυθιστεί έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτό και έκαιγε επί 13 ημέρες.

Το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου του πλοίου, το οποίο μετέφερε μεταξύ άλλων 25 τόνους νιτρικού οξέος, λιπαντικά, καυστική σόδα και άλλα χημικά προϊόντα καταστράφηκε από την πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα και τα εκατομμύρια κομματάκια πολυαιθυλένης τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων έχουν καλύψει 80 χιλιόμετρα στις δυτικές ακτές της Σρι Λάνκα. Κοντέινερ, καύσιμα και χημικά κατέληξαν σε θάλασσα και ακτές, ενώ πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από χιλιόμετρα πάνω από το πλοίο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της χώρας.

Το πλοίο κινδυνεύει να βυθιστεί, έπειτα από προσπάθεια που έγινε να ρυμουλκηθεί σε πιο βαθιά νερά, ανακοίνωσε σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα. «Το πλοίο βυθίζεται. Οι αρχές προσπαθούν να ρυμουλκήσουν το πλοίο στη βαθιά θάλασσα πριν βυθιστεί για να ελαχιστοποιηθεί η θαλάσσια ρύπανση» δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος του Ναυτικού της Σρι Λάνκα.

Μια πετρελαιοκηλίδα απλώς θα επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς το πλοίο μεταφέρει 278 τόνους καυσίμων πλοίου και 50 τόνους βενζίνης.

Ο πρόεδρος της χώρας, Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, ζήτησε τη ρυμούλκηση του πλοίου στα βαθιά προκειμένου να περιοριστούν οι ζημιές στις ακτές της Σρι Λάνκα.

Έκτακτα μέτρα ελήφθησαν για να προστατευθεί η λιμνοθάλασσα Νεγκόμπο, τουριστικός προορισμός της Σρι Λάνκα, και οι γύρω περιοχές προκειμένου να περιοριστούν τυχόν επιπτώσεις από διαρροή πετρελαίου ή από αντικείμενα που ενδέχεται να προέλθουν από το πλοίο, πρόσθεσε.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Γκουτζαράτ της Ινδίας και η πυρκαγιά ξέσπασε στις 20 Μαΐου όταν το MV X-Press Pearl εισερχόταν στο λιμάνι του Κολόμπο. Η φωτιά κατασβέστηκε 13 ημέρες αργότερα με τη βοήθεια του ινδικού λιμενικού και της εταιρείας Smit.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχές της Σρι Λάνκα ανακοίνωσαν ότι εκτιμούν πως η πυρκαγιά στο φορτηγό πλοίο προκλήθηκε από τη διαρροή νιτρικού οξέος και το πλήρωμα την είχε αντιληφθεί ήδη από τις 11 Μαΐου.

Η Σρι Λάνκα ξεκίνησε έρευνα για την πυρκαγιά και τη μόλυνση που έχει προκληθεί. Οι τρεις αξιωματικοί του πλοίου θα πρέπει να μείνουν στο νησί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Authorities in Sri Lanka have said debris from a burning container ship has caused «probably the worst beach pollution in our history.»

A vessel, carrying tonnes of chemicals, caught fire as it waited to enter Colombo harbour last week.https://t.co/Iyr0318wRX pic.twitter.com/kEm912URFT

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2021