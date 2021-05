Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 80 επιβάτες της πτήσης TB2182 της εταιρείας TUI, η οποία ξεκίνησε από τη Σαντορίνη γύρω στις 13:00 της Πέμπτης με προορισμό της Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο που πετούσε από τη Σαντορίνη προς τις Βρυξέλλες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Nikola Tesla» λόγω δυσλειτουργίας και διαρροής καυσίμων.

Όπως φαίνεται στον ιστότοπο Flight-radar, περίπου 50 λεπτά μετά την απογείωση και με το αεροσκάφος να βρίσκεται πάνω από τη Βοσνία, σήμανε συναγερμός, σύμφωνα με το Radarbox, λόγω διαρροής καυσίμου, με συνέπεια την αναγκαστική προσγείωσή του, στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, το «Nicola Tesla» του Βελιγραδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας μεταξύ των επιβατών.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez

— RadarBox (@RadarBox24) May 27, 2021