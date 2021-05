Τουλάχιστον 5 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς χθες, Δευτέρα, στο Ουέστ Τζέφερσον, ένα προάστιο της πρωτεύουσας και μεγαλύτερης πόλης του Οχάιο Κολόμπους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο τηλεοπτικοί σταθμοί που έχουν έδρα το Κολόμπους μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυρά σε κτίριο, ενώ κι άλλοι νεκροί βρίσκονται έξω από το ίδιο κτίριο, αν και προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των νεκρών.

Και οι δύο τηλεοπτικοί σταθμοί, οι WSYX και WCMH, επικαλέστηκαν τον αρχηγό της αστυνομίας του Ουέστ Τζέφερσον Κρις Φλόιντ ως πηγή των πληροφοριών τους. Ωστόσο το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Φλόιντ και άλλη πηγή της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για το περιστατικό.

Three people were found dead in an apartment in West Jefferson. Police say «others» were found outside. https://t.co/Vkbom7PIa2 https://t.co/c3nyrhowhn

Ο Φλόιντ πρόσθεσε ότι το επεισόδιο με τα πυρά σημειώθηκε σε ένα αδιέξοδο, γεγονός το οποίο τον οδηγεί να πιστέψει ότι τα θύματα αποτελούσαν στόχο, μετέδωσε το WSYX.

Την ίδια ώρα το WCMH μετέδωσε ότι σκηνή του εγκλήματος αποτέλεσε ένα σπίτι στο Ουέστ Τζέφερσον, μια πόλη περίπου 4.000 κατοίκων δυτικά της Κολόμπους.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς από περαστικό, ο οποίος τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, σύμφωνα με το WSYX. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος και έχουν αρχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτου και στοιχείων, πρόσθεσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Η Εγκληματολογική Υπηρεσία του Οχάιο και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάντισον φέρεται ότι βοηθούν την αστυνομία του Ουέστ Τζέφερσον στην έρευνα.

Several people were killed in a shooting outside Columbus, Ohio, according to local media reports. A TV station reported that three bodies were found in an apartment in West Jefferson, and that more bodies were found outside. This is a developing story. https://t.co/KuPYcMKUfb

— The New York Times (@nytimes) May 25, 2021