Προσέγγιση από φίλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος πριν τους τελικούς της Α1 Μπάσκετ Γυναικών της πρότεινε 500 ευρώ για να μην σκοράρει πόντο, κατήγγειλε η Τζόρι Ντέιβις.

Η γκαρντ του Ολυμπιακού προέβη στον ισχυρισμό της με tweet της, τονίζοντας ότι δεν έχει βιώσει ποτέ ανάλογη αντιπαλότητα στην καριέρα της.

Το tweet της Ντέιβις:

«Ένας φίλος του Παναθηναϊκού εδώ στην Ελλάδα, πρόσφερε σε μένα και σε μία συμπαίκτριά μου 500 ευρώ, ώστε να μην βάλω πόντο στους τελικούς. Τέτοια αντιπαλότητα δεν έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου».

Η ανάρτηση της Ντέιβις:

A panathinaikos fan here in Greece just offered my teammate and I 500 euro to go scoreless in the finals. Lol this rivalry is something I have never experienced before.

— J O R I D A V I S (@iamjoridavis) May 17, 2021