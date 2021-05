To παλαιστινιακό, ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και το Ισραήλ αντάλλαξαν εκατοντάδες πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας της Δευτέρας προς Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 20 Παλαιστίνιοι στη Γάζα, στη χειρότερη κλιμάκωση της έντασης εδώ και χρόνια η οποία πυροδοτήθηκε από τα βίαια επεισόδια που σημειώνονται εδώ και ημέρες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι 22 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 9 παιδιά, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε απάντηση στις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 106.

«Βρισκόμαστε στην αρχική φάση της απάντησής μας εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Γάζα», προειδοποίησε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόνρικους, κάνοντας λόγο για 15 νεκρά μέλη της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε 130 στρατιωτικούς στόχους στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στη Χαμάς, διευκρίνισε ο ίδιος.

