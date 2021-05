Οι εντάσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων κλιμακώθηκαν δραματικά τη Δευτέρα, καθώς ένοπλες ομάδες από τη Γάζα εκτόξευσαν ρουκέτες κατά του Ισραήλ, με το τελευταίο να απαντά με επιθέσεις από αέρος, στον απόηχο των άγριων επεισοδίων στο Τέμενος του Αλ Ακσά που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες τραυματίες.

Η βραδινή ισραηλινή επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 20 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 9 παιδιά, σύμφωνα με το Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλούνται τις υπηρεσίες Υγείας της Γάζας, που διοικείται από την Χαμάς.

Με βάση τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι τραυματίες ανέρχονται στους 65.

Ο αριθμός των θυμάτων ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς αργά το βράδυ της Δευτέρας αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων ανατίναξαν σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα JerusalemPost, αρκετά μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν από την έκρηξη της σήραγγας.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εκτόξευσε απειλές μετά την επίθεση με ρουκέτες από την πλευρά της Χαμάς.

Υπό τον ήχο αντιαεροπορικών σειρήνων και εκρήξεων, εκκενώθηκαν το Τείχος των Δακρύων και η Κνεσέτ, ενώ ματαιώθηκε η πορεία εθνικιστών για την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ» που σηματοδοτεί την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ στον πόλεμο του 1967 και συνιστά πρόκληση για τους Παλαιστινίους.

Breaking News: Gaza militants fired rockets and the Israeli police fought with Palestinian protesters in Jerusalem, in a sudden crescendo of violence that put Israel on edge. https://t.co/XJcETHZdOd

— The New York Times (@nytimes) May 10, 2021