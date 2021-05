Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι από την επόμενη εβδομάδα οι Βρετανοί θα μπορούν να πιούν την μπίρα τους και μέσα στις παμπ, να πάνε στον κινηματογράφο ή να επισκεφθούν κάποιο μουσείο, καθώς αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί, μετά τη μείωση, κατά μία βαθμίδα, του επιπέδου συναγερμού για την πανδημία της Covid-19.

«Αυτή η άρση των περιοριστών συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα στον δρόμο για την επιστροφή στην κανονικότητα» εκτίμησε ο Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Δήλωσε μάλιστα «πεπεισμένος» ότι πολύ σύντομα η Βρετανία θα είναι σε θέση να προχωρήσει «ακόμη πιο μακριά».

Σε αυτό το τρίτο στάδιο άρσης των περιορισμών, που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 17 Μαΐου, οι παμπ και τα εστιατόρια θα μπορούν να δέχονται πελάτες και στο εσωτερικό τους. Μέχρι τώρα, λειτουργούν μεν, μόνο στους εξωτερικούς χώρους.

Από την επόμενη εβδομάδα θα επιτραπούν επίσης οι συγκεντρώσεις μέχρι και έξι ατόμων, από δύο διαφορετικά νοικοκυριά, στα σπίτια. Στο ύπαιθρο, οι συγκεντρώσεις άνω των 30 ατόμων παραμένουν απαγορευμένες.

Συγγενείς και φίλοι θα μπορούν επίσης και πάλι να αγκαλιαστούν, κάτι που δεν ήταν εφικτό εδώ και πολλούς μήνες. Είναι μια συμβολική στιγμή «ένα βήμα προς την ώρα εκείνη όπου θα μάθουμε να ζούμε με υπευθυνότητα με την Covid», είπε ο Τζόνσον, καλώντας όλους τους συμπατριώτες τους «να κάνουν τις επιλογές τους» βασιζόμενοι όμως στις επιστημονικές συστάσεις για το πώς θα προστατεύσουν καλύτερα τους γύρω τους.

Μουσεία, κινηματογράφοι και γήπεδα θα μπορούν και πάλι να δεχτούν κόσμο, αλλά σε περιορισμένο αριθμό.

PM Boris Johnson confirms further lockdown easing in England from 17 May, including:

– ‘Rule of Six’ to apply indoors

– Up to 30 can meet outdoors

– Pubs and restaurants can open indoors

– Cinemas, theatres, concert halls & sports stadiums can openhttps://t.co/VdJgQSZqqG pic.twitter.com/awOLmlcq1T

— BBC News (UK) (@BBCNews) May 10, 2021