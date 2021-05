Συνεδριάζει σήμερα στις 14:00 η ολομέλεια της Επιτροπής του υπουργείου Υγείας προκειμένου να αξιολογήσει μία σειρά θεμάτων που αφορούν τόσο τα είδη υφιστάμενα μέτρα, όσο και δραστηριότητες που δεν έχουν ανοίξει ακόμη.

Προηγουμένως στις 11 θα συνεδριάσει και η επιτροπή των επιδημιολόγων προκειμένου να αξιολογήσει την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι της Επιτροπής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή θα εξετάσει αν μπορούν να γίνουν κάποιες ήπιες παρεμβάσεις περαιτέρω χαλάρωσης ορισμένων μέτρων.

Συγκεκριμένα στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί το θέμα της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το αίτημα των επιχειρηματικών της εστίασης είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας να γίνει στις 24.00 αντί στις 23.00 που είναι τώρα (έως τις 5.00 π.μ.).

Το συγκεκριμένο μέτρο προτείνουν πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί από το ερχόμενο Σάββατο ή τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Παρασκευή μετά και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων.

Από την πλευρά του πάντως ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή μέχρι και το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου ως προς την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Στο τραπέζι και τα click in shop, παιδικοί σταθμοί και φροντιστήρια

Ακόμη ένα θέμα που μάλλον θα συζητηθεί είναι κι εκείνο της κατάργησης του click in shop στο λιανεμπόριο και η επίσκεψη στα καταστήματα μόνο με μήνυμα στο 13032.

Επίσης όπως ανέφερε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, θα εξεταστεί και το άνοιγμα των παιδικών σταθμών.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε πως αυτή τη βδομάδα το υπουργείο θα κάνει τις προτάσεις του στους ειδικούς για άνοιγμα των φροντιστηρίων μαζί με τα σχολεία και την κατάργηση των μηνυμάτων για το λιανικό εμπόριο για όπου ισχύει το click inside.

«Θα κάνουμε τις προτάσεις μας και θα αναμένουμε τις αποφάσεις των επιδημιολόγων. Η διεύρυνση του ωραρίου αυτή τη στιγμή δεν είναι στο τραπέζι», εξήγησε ο ίδιος αναφορικά με τα επόμενα βήματα στην άρση των περιοριστικών μέτρων.

Πότε θα ανοίξουν οι οργανωμένες παραλίες

Αναφορικά με το πότε θα ανοίξουν οι οργανωμένες παραλίες, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι «Προχωράμε βήμα – βήμα για τις οργανωμένες παραλίες. Θα ανοίξουν, θα περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις, δε μπορώ να σας πω ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση με την εστίαση, πλησιάζει και το άνοιγμα του τουρισμού, ας περιμένουμε λοιπόν».

Στην εκπομπή μίλησε και ο κ. Νίκος Βενιέρης, ιδιοκτήτης beach bar που προετοιμάζεται για το άνοιγμα του κλάδου του. «Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε για τις 15 Μαΐου, αλλά από όσα έχουμε ακούσει τότε θα γίνει το άνοιγμά μας. Πρέπει να κάνουμε έναν προγραμματισμό, έχουμε προεργασίες, ώστε να είμαστε έτοιμοι σύμφωνα και με τις προδιαγραφές. Το κατάστημά μας είναι για καφέ. Είμαστε από τις τυχερές οργανωμένες παραλίες, γιατί τα καταστήματα έχουν ξεχωριστή είσοδο. Εμείς δεν έχουμε ξαπλώστρες. Το καλοκαίρι υπό κανονικές συνθήκες έχουμε γύρω στις 600 ομπρέλες, αλλά τώρα είμαστε σε αναμονή», είπε ο κ. Βενιέρης.

«Τα καταστήματα που έχουν άδεια για να λειτουργήσουν ως εστίαση και καφέ έχουν συγκεκριμένο χώρο. Για την παραλία χρειάζεται ειδική άδεια για να λειτουργήσει πάλι με ξαπλώστρες κανονικά. Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν καρέκλες πέραν του χώρου που δίνει την άδεια ο δήμος. Από τη στιγμή που είναι κλειστές οι οργανωμένες παραλίες, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πλέον δίνουμε απαντήσεις όταν έχουμε τις αποφάσεις», τόνισε πάνω στο θέμα ο κ. Παπαθανάσης.

«Η ατομική ευθύνη είναι το άλφα και το ωμέγα για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Οι εργαζόμενοί μου έχουν ξεκινήσει ήδη τα self-tests. Εμείς έχουμε ελάχιστους εργαζόμενους κάτω των 30. Όσοι είναι άνω των 30 ή έχουν ήδη εμβολιαστεί ή έχουν προγραμματίσει το εμβόλιό τους», πρόσθεσε από την πλευρά του ο κ. Βενιέρης.

Πώς θα προχωρήσει το άνοιγμα της εστίασης

«Η εστίαση άνοιξε καλά, τα μέτρα τηρήθηκαν, ήταν όλοι πολύ προσεχτικοί. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, καθώς προχωράμε θα ανοίξουν και οι εσωτερικοί χώροι, αλλά προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά», είπε ο κ. Παπαθανάσης αναφορικά με το πώς θα προχωρήσει το άνοιγμα της εστίασης.

Ο ίδιος παρέπεμψε στις αποφάσεις των ειδικών τόσο για το πότε θα αλλάξει το ωράριο στην εστίασης, αλλά και για το πότε θα επιτραπεί η μουσική.

«Αναμένονται 2,5 εκατ. εμβολιασμοί μέσα στον Μάιο. Ξεκινά και το μονοδοσικό εμβόλιο σήμερα της Johnson & Johnson. Αλλά όλα τα εμβόλια είναι καλά, όποιο εμβόλιο μπορούμε να κάνουμε, ας το κάνουμε», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος για να επιστρέψουμε γρήγορα στην κανονικότητα.

Από τα ποτά και τα κοκτέιλ στον καφέ και τα πρωινά

Η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega έκανε μια βόλτα και μέχρι τα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη, όπου η περιοχή έχει χωριστεί σε δύο «στρατόπεδα», καθώς στο σημείο βρίσκονται πολλά κλαμπ, τα οποία ακόμα δεν μπορούν να ανοίξουν. Αρκετοί είναι και οι επιχειρηματίες της εστίασης που δηλώνουν ότι δε θα ανοίξουν καθόλου, ενώ άλλες επιχειρήσεις «μεταλλάχτηκαν» από μπαρ σε καφετέριες, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της πανδημίας.

«Ο κόσμος είναι πολύ συνεργάσιμος με τα μέτρα. Την πρώτη μέρα στις 22.45 είχαν ήδη φύγει τα 2/3 του κόσμου. Είναι μια λύση ώστε να υπάρχει μια κίνηση μέχρι να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Τα παιδιά που εργάζονται εδώ θέλουν να κάνουν το εμβόλιο στην πλειοψηφία τους», ανέφερε επιχειρηματίας της περιοχής.

«Το σημαντικό είναι ότι οι πολίτες τηρούν τα μέτρα. Αυτό δείχνει την ατομική ευθύνη. Η πολιτεία θα συνεχίζει να στηρίζει τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις όσο χρειάζεται μέχρι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα», σχολίασε ο κ. Παπαθανάσης.

Τέλος, αναφορικά με το πότε θα ανοίξουν οι αθλητικές δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους, αλλά και το πότε αναμένεται το άνοιγμα των γυμναστηρίων, ο κ. Παπαθανάσης παρέπεμψε και πάλι στις αποφάσεις των ειδικών, τονίζοντας ότι προχωράμε βδομάδα με τη βδομάδα.

Ο χάρτης για την άρση μέτρων ως τα τέλη Μαΐου

Μετά το άνοιγμα της εστίασης τη Δευτέρα 3 Μαΐου, τη σκυτάλη παίρνουν τα σχολεία στις 10 Μαΐου.

Το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.

Οι μαθητές θα εισέρχονται στην τάξη μόνο με την επίδειξη αρνητικού self test.

Στις 15 Μαΐου η Ελλάδα ανοίγει επίσημα στον τουρισμό.

Με το σύνθημα «All you want is Greece» το υπουργείο Τουρισμού λίγες ημέρες νωρίτερα, παρουσιάζει τη νέα καμπάνια του Ε.Ο.Τ..

Στόχος να επικοινωνήσει σε διεθνές κοινό όχι μόνο τις ομορφιές της χώρας, αλλά και το ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής ταξιδιωτικός προορισμός κα μια φιλική χώρα, έτοιμη να υποδεχτεί όποιον θέλει να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Οι τουρίστες για την είσοδο τους στη χώρα θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε αποδεικτικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR τεστ (μοριακό) 72 ωρών.

Και από τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Πρόκειται για έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί κατά της covid-19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τον κορονοϊό, και θα φέρει και κωδικό QR, ώστε να διασφαλίζεται η γνησιότητά του.