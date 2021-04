Οι Apple Original Films και Oklahoma Film + Music Office ανακοίνωσαν την έναρξη της παραγωγής της ταινίας «Killers of the Flower Moon» με σκηνοθέτη τον Μάρτιν Σκορσέζε και πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η ταινία «Killers of the Flower Moon», βασισμένη στο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν αφορά μια σειρά δολοφονιών μελών της φυλής Όσατζ το 1920 για το πετρέλαιο που βρέθηκε στη γη τους.

Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon has started filming https://t.co/e60vbSNgSn — Total Film (@totalfilm) April 21, 2021

Ο Σκορσέζε διευκρίνισε σε δήλωσή του ότι σύμβουλοι της φυλής Όσατζ βοηθούν στα γυρίσματα.

«Για να είμαστε σε θέση να αφηγηθούμε αυτήν την ιστορία στον τόπο όπου διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο για να μας επιτραπεί να απεικονίσουμε μια ακριβή εικόνα του χρόνου και των ανθρώπων» δήλωσε ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι ηθοποιοί και μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου είναι από την περιοχή της Οκλαχόμα και συνεργάζονται μαζί του στην ταινία «Killers of the Flower Moon».

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο έχει πρωταγωνιστήσει τις ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island και The Wolf of Wall Street.

Ο σεναριογράφος Έρικ Ροθ έκανε τη διασκευή του βιβλίου του Γκραν για τον κινηματογράφο.

Στην ταινία σύμφωνα με το ΑΠΕ πρωταγωνιστούν επίσης ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέσι Πλίμονς, Λίλι Γκλαντστόουν, Κάρα Τζέιντ Μάιερς, Τζέισον Ίσμπελ κ.ά.