Ο Μαντς Μίκελσεν εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «Indiana Jones 5» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Χάρισον Φορντ.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής διατηρούνται απόρρητες και είναι άγνωστο ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί ο Μίκελσεν στη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς δράσης-περιπέτειας.

‘Indiana Jones 5’: Mads Mikkelsen Joins Harrison Ford and Phoebe Waller-Bridge in Sequel https://t.co/6BszaPOtHM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 15, 2021

Η Φίμπι Ουόλερ – Μπριτζ πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία, που θα σκηνοθετήσει ο Τζέιμς Μάνγκολντ.

Ο Μάνγκολντ παραλαμβάνει τα καθήκοντα σκηνοθέτη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος σκηνοθέτησε τις προηγούμενες τέσσερις ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς.

Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Κάθλιν Κένεντι, Φρανκ Μάρσαλ και Σάιμον Εμάνουλ θα είναι παραγωγοί και ο Τζον Ουίλιαμς επιστρέφει για το σάουντρακ της ταινίας.

Η Lucasfilm ελπίζει να ξεκινήσει την παραγωγή φέτος το καλοκαίρι με τον Τζέιμς Μάνγκολντ Mangold να προγραμματίζει συναντήσεις και με άλλους ηθοποιούς.

Η ταινία «Indiana Jones 5» σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις στις 29 Ιουλίου 2022.

Η προηγούμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου) κυκλοφόρησε το 2008.

Σημειώνεται τέλος ότι ένα νέο βιντεοπαιχνίδι Indiana Jones είναι επίσης στο στάδιο της ανάπτυξης από τις Bethesda Softworks και Lucasfilm Games και θα βασίζεται σε πρωτότυπη ιστορία.