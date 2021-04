Μπορεί οι θαυμαστές των ταινιών James Bond να αδημονούν για την κυκλοφορία της επερχόμενης ταινίας «No Time to Die» – η εμφάνισή της στις αίθουσες είναι προγραμματισμένη για Οκτώβριο – αλλά ο σκηνοθέτης της Gary Fukunaga ξεκινά νέο πρότζεκτ: Θα σκηνοθετήσει για τη Legendary Pictures τη σειρά κυβερνοπάνκ κόμικς «Tokyo Ghost».

Η σειρά – σε 10 τεύχη – της Image Comics κυκλοφόρησε από το 2015 έως το 2017 και η δράση τοποθετείται σε ένα φανταστικό 2089 όπου η ανθρωπότητα έχει πλήρη εξάρτηση από την τεχνολογία για να δραπετεύσει πλήρως από την πραγματικότητα.

Το κόμικ εστιάζει σε δύο βασικούς χαρακτήρες, την Debbie Decay και τον Led Dent, αστυφύλακες που υπηρετούν στις Isles of Los Angeles και στους οποίους ανατίθεται αποστολή που θα τους φέρει στην τελευταία χωρίς τεχνολογία χώρα της Γης, γνωστή ως Garden Nation of Tokyo.

Ο δημιουργός του κόμικ, ο Rick Remender, θα γράψει το σενάριο της ταινίας, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter και το ΑΠΕ.

Ο Fukunaga, ο οποίος ως προς ταινίες έχει στο ενεργητικό του τη «Jane Eyre» και τη βραβευμένη με το Peabody Award «Beasts of No Nation», σκηνοθετεί αυτή την περίοδο τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο της Apple «Masters of the Air».