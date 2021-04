Στην πιο περιζήτητη πάμπλουτη «εργένισσα» εξελίσσεται η Κιμ Καρντάσιαν, αφού μετά από πολλά χρόνια γάμου με τον Κάνιε Γουέστ, είναι έτοιμη να αφήσει έναν καινούργιο άνδρα να μπει στη ζωή της.

Η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον 41χρονο Γουέστ τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για το διαζύγιο, το ζευγάρι θα μοιραστεί την κηδεμονία των τεσσάρων παιδιών του, ηλικίας από 1 μέχρι 7 ετών.

Σύμφωνα με πηγές του Page Six, μετά τον χωρισμό της με τον Κάνιε Γουέστ η διάσημη τηλεπερσόνα έχει μπει στο «στόχαστρο» υποψήφιων «μνηστήρων» που σίγουρα ανήκουν στην αφρόκρεμα.

«Άτομα προσπαθούν μέσω κοινών φίλων ή πρώην συνεργατών της να της τα φτιάξουν με άνδρες, από μέλη βασιλικών οικογενειών και πρωτοκλασάτους ηθοποιούς και αθλητές, μέχρι δισεκατομμυριούχους CEO… Κάποιοι την έχουν προσεγγίσει και άμεσα, μέσω μηνύματος στα social media», λέει χαρακτηριστικά η πηγή του site.

Παρόλο που η 40χρονη Καρντάσιαν έχει δεχθεί έναν χείμαρρο προτάσεων, οι πληροφορίες του Page Six λένε ότι η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας «δεν ψάχνει αυτήν την περίοδο για μια νέα σχέση».

«Δεν ψάχνει ενεργά για κάτι αλλά διατηρεί ανοιχτό μυαλό», σημειώνει άτομο από τον κύκλο της που μίλησε στο site.

To Page Six πληροφορήθηκε πρόσφατα από τον κύκλο του Κάνιε ότι ο εκκεντρικός ράπερ έχει εκφράσει την επιθυμία ότι θα ήθελε, στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής του μετά τον χωρισμό, να κάνει σχέση με «μια καλλιτέχνιδα».

Από τη μεριά της, η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» δεν δείχνει να έχει προτίμηση σε έναν συγκεκριμένο κλάδο.

Αυτό που θα ήθελε, σύμφωνα πάντα με άτομο του κύκλου της που μίλησε ανώνυμα στον ιστότοπο, θα ήταν οποιαδήποτε καινούρια σχέση στη ζωή της να προκύψει φυσικά.

Επίσης, η Κιμ Καρντάσιαν αναζητά συγκεκριμένα πραγματά σε έναν άνδρα:

«Τα πιο σημαντικά προτερήματα για εκείνη είναι να αγαπά την οικογένεια, να είναι υποστηρικτικός, διασκεδαστικός, ρομαντικός, να απολαμβάνει τα απλά πράγματα και να είναι δουλευταράς. Πρώτον και κύριον, (ο «υποψήφιος») πρέπει να βάζει πάνω απ’ όλα την οικογένεια, αφού η ίδια είναι μητέρα με τέσσερα παιδιά».