Τον επόμενο μήνα, ο διάσημος οίκος δημοπρασιών Sotheby’s προετοιμάζεται για την πρώτη δημοπρασία αφιερωμένη σε γυναίκες καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι οποίες συχνά έχουν κατηγοριοποιηθεί ή περιθωριοποιηθεί από την ιστορία λόγω του φύλου τους.

Coming this spring is ‘(Women)Artists’, our first ever auction dedicated to female creators across the centuries✨…stay tuned👀https://t.co/x5ViHxxqKo pic.twitter.com/rrs6HeqvYO

— Sotheby’s (@Sothebys) April 16, 2021