Τα play-off του Basketball Champions League ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες και η διοργανώτρια αρχή ερευνούσε ποια πόλη θα μπορούσε να διοργανώσει χωρίς προβλήματα την επόμενη φάση.

Έπειτα πολλές προτάσεις και ψάξιμο, το BCL ανακοίνωσε πως η πόλη που θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του Final 8, είναι το Νόβγκοροτ της Ρωσίας.

Πριν το Νόνγκοροτ σε πρώτο πλάνο ήταν η διοργάνωση του στην Τουρκία και την Άγκυρα, όμως από τη στιγμή που η Τουρκ Τέλεκομ αποκλείστηκε, ήρθαν στο προσκήνιο τόσο η Ρωσία, όσο και το Ισραήλ, καθώς και στις δύο χώρες επιτρέπεται σε περιορισμένα επίπεδα η προσέλευση κόσμου.

Οι δύο τελικές επιλογές ήταν το γήπεδο της Χάποελ Χολόν του Ισραήλ και της Νίζνι Νόβγκοροτ, με τους ανθρώπους του Champions League να επιλέγουν τη ρωσική χώρα.

Θυμίζουμε, οι οκτώ ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Final 8 και θα διεκδικήσουν τον τίτλο είναι οι εξής: Νίζνι Νόβγκοροτ, Σαραγόσα, Νίμπουρκ, Χάποελ Χολόν, Μπούργος, Τενερίφη, Πινάρ Καρσίγιακα και Στρασμπούρ

🚨 The city of Nizhny Novgorod has been awarded the hosting of the 2021 #BasketballCL Final 8!

