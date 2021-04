Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σε σχολείο των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα σε λύκειο του Νόξβιλ, στο Τενεσί.

Οι πρώτες πληροφορίες από ΜΜΕ στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για πυροβολισμούς στον χώρο του σχολείου και πολλούς τραυματίες, ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ου αστυνομικού τμήματος της πόλης Νόξβιλ, πολλοί άνδρες των Αρχών έχουν μεταβεί στο λύκειο Austin-East Magnet όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021