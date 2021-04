Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Τέξας, καθώς σημειώθηκε άλλο ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε γραφεία επιχείρησης στην πόλη Μπράιαν, αφήνοντας πίσω «πολλούς τραμαυτίες». Ένας αστυνομικός είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

On the scene of a reported shooting at Kent Moore Cabinets in Bryan. Will have more info as it becomes available: pic.twitter.com/l12PCpH6O2

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.

2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN

— Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021