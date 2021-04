Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της πόλης Φρέντερικ στο δυτικό Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπου δύο άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ και η τοπική αστυνομία, δράστης είναι ένας ναύτης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος άνοιξε πυρ σε μια επιχείρηση στην πόλη Φρέντερικ του Μέριλαντ, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Στη συνέχεια, οδήγησε μέχρι την στρατιωτική βάση Fort Detrick, περίπου δέκα λεπτά μακριά, όπου το προσωπικό της βάσης τον πυροβόλησε θανάσιμα.

We are on scene responding to an active shooter in the 8400 block of Progress Drive. Currently there are two victims and one suspect is down.

— Frederick Police (@Fred_MD_Police) April 6, 2021