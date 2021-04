Το CEO Clubs ανακοινώνει ότι η MullenLowe Athens είναι ο νέος Platinum χορηγός του. Στο πλαίσιο αυτό, η MullenLowe Athens υπογράφει το corporate video του CEO CLUBS GREECE. Μέσα από αυτό, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τον κόσμο και την φιλοσοφία των κορυφαίων CEOs της χώρας μας.

Forward Thinking, Positive Impact, The House of Collective Wisdom, Seal of Leadership είναι μερικές από τις αρχές του CEO CLUBS GREECE που εμφανίζονται με εντυπωσιακό τρόπο κατά τη διάρκεια του video ανάμεσα σε τοπία, κτίρια, δρόμους, διαδρομές της Ελλάδας. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και δένουν αρμονικά με τη μουσική που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας. Ένας ύμνος στον λόγο που γίνεται εικόνα, τέχνη, δέσμευση, πράξη.

Σχετικά με το CEO Clubs:

Το CEO Clubs Greece ιδρύθηκε το 2009 ως παράρτημα του CEO Clubs Int’l, ενός από τα μεγαλύτερα business clubs παγκοσμίως, με πάνω από 15,000 μέλη. Μετά από 11 χρόνια δράσης, το CEO Clubs Greece αναγνωρίζεται πλέον ως το πιο προοδευτικό Club επιτυχημένων CEOs and Επιχειρηματιών στη χώρα μας – μια δυνατή φωνή για την ηγεσία της νέας εποχής – και απαριθμεί 150 μέλη, των οποίων το σύνολο του τζίρου των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 4% του ΑΕΠ της χώρας.

Σχετικά με την MullenLowe Athens:

Η MullenLowe Athens, μέλος του δικτύου MullenLowe Group, είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο marketing communications, το οποίο βασίζεται στη δημιουργικότητα, φέρει έντονη επιχειρηματική κληρονομιά και είναι στη νοοτροπία του να προκαλεί. Είναι παγκοσμίως μία δημιουργική boutique, με παρουσία σε περισσότερες από 65 αγορές, με πάνω από 90 agencies, που διαθέτουν έντονα τα στοιχεία της τοπικής τους κουλτούρας. Με ένα πολυεπίπεδο λειτουργικό μοντέλο και διεθνείς ειδικεύσεις, διαθέτοντας τεχνογνωσία στη στρατηγική των brands, στη MullenLowe εστιάζουμε στο να πετυχαίνουμε αποτελέσματα, που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Κατατασσόμαστε διαρκώς ανάμεσα στα πιο βραβευμένα δημιουργικά και αποτελεσματικά διαφημιστικά γραφεία στον κόσμο. Για εννέα χρόνια, ο όμιλος MullenLowe Group είναι στην κορυφή της λίστας Effie, ως το πιο αποτελεσματικό διεθνές δίκτυο. Το 2018 η MullenLowe συμπεριλήφθηκε στην Agency A-List του Ad Age και το 2019 ήταν ανάμεσα στους 10 ομίλους διαφημιστικών εταιριών, που διακρίθηκαν ως «Top Agency Networks for Creativity» στο πλαίσιο του WARC Creative 100. Η MullenLowe ανήκει στον όμιλο εταιριών Interpublic (NYSE: IPG).