Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε χθες Δευτέρα την ανησυχία του για τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Κριμαία και στα σύνορα με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ακλόνητη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του βρετανού πρωθυπουργού.

«(Ο πρωθυπουργός) εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην κυβέρνηση του προέδρου Ζελένσκι μπροστά σε αυτήν την αποσταθεροποιητική δραστηριότητα και χαιρέτισε την προσέγγιση της Ουκρανίας», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ζελένσκι και Τζόνσον θα «συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους με τους διεθνείς εταίρους τους προκειμένου να παρακολουθούν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση».

Λίγο μετά τη συνομιλία τους, ο ουκρανός πρόεδρος με tweet του ευχαρίστησε τον βρετανό πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι το Κίεβο «δεν βρίσκεται μόνο του» και «έχει τη στήριξη των χωρών της G7» (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Russia’s recent actions pose a serious challenge to the security of 🇺🇦, @NATO members and the entire Europe. Thanked @BorisJohnson in a ☎️ conversation for continued support. We feel that 🇺🇦 is not alone. We are supported by the G7 countries. The NATO MAP is a top priority for 🇺🇦 pic.twitter.com/ocTpIhO7Od

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021