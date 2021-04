Το Okomeya είναι ένα μικρό (πολύ μικρό) κατάστημα που πουλάει ρύζι που βρίσκεται ανάμεσα στην κύρια εμπορική περιοχή και το σταθμό Togoshi Koen στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Σχεδιασμένο από τους Schemata Architects, ο σχεδιασμός ήταν πολύ απλός και οικονομικός. Καθώς το κτίριο ήταν παλιό και ερειπωμένο, οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να ανακαινίσουν τα πάντα εντελώς, καθώς και τον ίδιο χώρο του καταστήματος. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός χώρος κέρδισε την ανανεωμένη εμφάνιση, στην οποία τα παλιά και νέα μέρη είναι «μπερδεμένα» με το πιο σύγχρονο και διακριτικό τρόπο.

Ο Jo Nagasaka από τους Schemata Architects, ο οποίος ήταν επίσης υπεύθυνος για το πρόσφατο εστιατόριο Blue Bottle στο Τόκιο, αποφάσιε να ανακαινίσει ένα ξύλινο κτίριο που παλαιότερα ήταν μανάβικο. Ο χώρος ήταν πολύ μικρός. Αλλά «δεν χρειαζόμαστε ένα μεγάλο κατάστημα», δήλωσε ο Owan, θεωρώντας τους περιορισμούς ως πλεονέκτημα και όχι ως μειονέκτημα. «Θα προτιμούσαμε να έχουμε ένα μικρό κατάστημα για να διατηρήσουμε τη λειτουργία one to one για την εξυπηρέτηση του πελάτη».

Η ιστορία ξαναγράφεται

Έτσι έγινε το Okomeya, ένα κατάστημα που συνδυάζεται με την κοινότητα που βρίσκεται και βρίσκει την τέλεια ισορροπία και βιωσιμότητα. Όταν το προσωπικό πρέπει να εγκαταλείψει για λίγο από την επιχείρηση, ζητούν από τους γειτονικούς ιδιοκτήτες καταστημάτων να παρακολουθούν το κατάστημα.

Το γνωστό «σε αφήνω στο πόδι μου».

«Μια τέτοια μικρή βοήθεια μεταξύ καταστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μικρών επιχειρήσεων σε τοπικούς εμπορικούς δρόμους», εξηγεί ο Nagasaka. «Αυτά τα μικρά καταστήματα υποστηρίζονται από τον εμπορικό δρόμο και ταυτόχρονα ο εμπορικός δρόμος επανενεργοποιείται από την επιτυχία τους».

