Στα χέρια χάκερ έπεσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, τα οποία διέρρευσαν το Σάββατο και μάλιστα είναι προσβάσιμα δωρεάν σε όποιον θέλει να τα εκμεταλλευτεί δωρεάν.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Business Insider, η διαρροή περιλαμβάνει στοιχεία 533 εκατ. χρηστών του μέσου, όπως τηλεφωνικοί αριθμοί, πλήρη ονόματα, τοποθεσίες, ημερομηνίες γενεθλίων, στοιχεία βιογραφικών και σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις e-mail.

Ο ιστότοπος διασταύρωσε έναν περιορισμένο αριθμό στοιχείων, επιβεβαιώνοντας την γνησιότητά τους.

«Πρόκειται για παλιά δεδομένα τα οποία είχαν διαρρεύσει το 2019», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του εκπρόσωπος της Facebook. «Ανακαλύψαμε και λύσαμε το ζήτημα τον Αύγουστο του 2019», πρόσθεσε.

Την περίοδο εκείνη, η εταιρεία είχε αντιμετωπίσει πράγματι το τεχνολογικό πρόβλημα που είχε επιτρέψει στα στοιχεία να διαρρεύσουν. Ωστόσο, από τη στιγμή που η διαρροή έχει συμβεί, η εταιρεία έχει ελάχιστες δυνατότητες να σταματήσει τη διακίνηση των στοιχείων ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

O Άλον Γκαλ, επικεφαλής τεχνολογίας στην εταιρεία πληροφοριών περί κυβερνοεγκλήματος Hudson Rock, σημείωσε πως αυτές οι μεγάλες βάσεις δεδομένων σπανίως διακινούνται έτσι ελεύθερα στο Διαδίκτυο, διότι οι άνθρωποι που τις έχουν στα χέρια τους προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν οικονομικά για όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που ανάρτησε στο Twitter, έχουν διαρρεύσει τα δεδομένα από χρήστες του Facebook σε 106 χώρες του κόσμου: 32 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ, 11 εκατομμύρια από τη Βρετανία και 6 εκατομμύρια από την Ινδία.

Ανάμεσα τους, περιλαμβάνονται και στοιχεία 617.722 χρηστών από την Ελλάδα και 152.321 από την Κύπρο.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021