Συναγερμός έχει σημάνει στο Κολοράντο των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς σε μανάβικο, με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα να κάνουν λόγο και για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RT, o δράστης φέρεται να έχει ταμπουρωθεί μέσα στο κατάστημα, ανοίγοντας πυρ και κατά της αστυνομίας.

Μάλιστα, όπως μεταδίδεται -χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση- αρκετοί είναι οι τραυματίες εντός του καταστήματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή, ζητώντας από τους πολίτες να μην πλησιάζουν.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021