Με το τρίτο κύμα της πανδημίας να σφυροκοπά τη χώρα, με τις εισαγωγές και τους διασωληνωμένους να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι ειδικοί προειδοποιούν από την αρχή ότι το νέο όπλο του νέου κοροναϊου για την ταχύτερη διασπορά του στην κοινότητα είναι οι μεταλλάξεις.

Τα κρούματα με μεταλλαγμένα στελέχη του κοροναϊου αυξάνονται ανησυχητικά και στην Ελλάδα, φθάνοντας πλέον τα 2.531. Στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι και ότι πλέον εντοπίζονται και κρούματα με διαφορετικές παραλλαγές του ιού, από τη βρετανική και την νοτιοαφρικανική που εμφανίζονταν στην αρχή του τρίτου κύματος και εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο συχνές μεταλλάξεις που εντοπίζονται.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.476 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 55 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.

Αυξάνονται τα μεταλλαγμένα κρούσματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, oλοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 482 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 2 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής.

Από τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 430 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από τα 430 δείγματα με στελέχη VOC, τα 426 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 9 δείγματα με στελέχη VUI, τα 8 βρέθηκαν με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και ένα με το στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 + E484K) (Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 238 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον έλεγχο των 238 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 6 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC). Από τα 6 στελέχη, τα 3 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Πίνακας: Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα

Πού εντοπίζονται

Τα 55 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και 1 από την Περιφέρεια Κρήτης.

Σε ότι αφορά τη βρετανική μετάλλαξη πολλά κρούσματα εμφανίζονται στην Αττική, αλλά και στο Ηράκλειο.

Πίνακας 4: Απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UKlineage (VariantVOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο)