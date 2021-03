Η νέα… σφαλιάρα στο Champions League από την Πόρτο, φαίνεται πως θα φέρει ριζικές αλλαγές στο στρατόπεδο της Γιουβέντους! Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι «μπιανκονέρι» ετοιμάζονται να αλλάξουν σελίδα και να βάλουν μπρος στο πλάνο… rebuild.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση της Γιουβέντους είναι αποφασισμένη να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης και για αυτό είναι διατεθειμένη να κάνει ένα ξεσκαρτάτισμα στο ρόστερ της ομάδας, με τον Αντρέα Πίρλο να συνεχίζει κανονικά στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η «γηραιά κυρία» θα φτιάξει έναν κορμό με τέσσερις υπάρχοντες ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα τους ΜακΚένι, Σέζνι, Ντε Λιχτ και Κιέζα, ενώ θα γίνουν νέες συζητήσεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς το συμβόλαιο του Πορτογάλου λήγει το καλοκαίρι του 2022.

Από την άλλη, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αναμένεται να αποχωρήσει, είναι ο Άαρον Ράμσεϊ, καθώς ο Ουαλός έχει απογοητεύσει.

