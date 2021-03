Λίγο πριν γιορτάσει τα 102α γενέθλιά του ο Λόρενς Φερλινγκέτι έφυγε από τη ζωή.

Ο ποιητής και εκδότης της «Γενιάς Beat» που πέθανε στις 22 του περασμένου μήνα, συνιδρυτής του βιβλιοπωλείου και εκδοτικού οίκου «City Lights», ο συγγραφέας της ποιητικής συλλογής «Coney Island of the Mind» που πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα και ήταν σημαντικό έργο στον κανόνα των Beats – τόσο σημαντικό όσο και το «Στον Δρόμο» του Τζακ Κέρουακ –, δεν θεωρούσε τον εαυτό του Beat.

Lawrence Ferlinghetti died last week at age 101. He may be remembered for his City Lights imprint and bookstore, but he also helped create the sound of modern American poetryhttps://t.co/oEUGnrt7Tv

— Rolling Stone (@RollingStone) March 2, 2021