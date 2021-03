Ολοκληρώθηκε η online εκδοχή του 71ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, με την απονομή των βραβείων του. Η ταινία που τιμήθηκε με τη Χρυσή ‘Αρκτο ήταν το «Bad Luck Banging or Loony Porn» του Ρουμάνου Ράντου Ζούντε, ο οποίος είχε κερδίσει την Αργυρή ‘Αρκτο Σκηνοθεσίας το 2015 με το «Aferim».

Ηρωίδα της ταινίας (η οποία εν μέσω πανδημίας και οι ηθοποιοί φορούν μάσκες., ως κομμάτι του σεναρίου), είναι μία δασκάλα που βρίσκεται μπλεγμένη όταν διαρρέει ένα ερασιτεχνικό βίντεο πορνό στο διαδίκτυο, επηρεάζοντας εις βάθος τη ζωή της.

«Η Χρυσή Άρκτος πηγαίνει σε μια ταινία που έχει αυτή την σπάνια και ουσιαστική ποιότητα ενός διαχρονικού έργου τέχνης. Καταγράφει στην οθόνη το ίδιο το περιεχόμενο και την ουσία, το μυαλό και το σώμα, τις αξίες και την ωμή σάρκα της τωρινής μας στιγμής στο χρόνο. Αυτής της συγκεκριμένης στιγμής της ανθρώπινης ύπαρξης», ήταν, μεταξύ άλλων, τα λόγια της Διεθνούς Επιτροπής που συνόδευσαν την ανακοίνωση του βραβείου, καταλήγοντας ότι η ταινία «δεν αφήνει κανέναν σε απόσταση ασφαλείας».

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα διακρίθηκαν ακόμα, η σπονδυλωτή ιστορία συμπτώσεων, «Wheel of Fortune and Fantasy», του Ιάπωνα Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Αργυρή ‘Αρκτος – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής), αλλά και το αιχμηρό ντοκιμαντέρ της Μαρία Σπετ, «Mr. Bachmann and His Class» από τη Γερμανία (Αργυρή ‘Αρκτος – Βραβείο της Επιτροπής). Το Βραβείο Σκηνοθεσίας κέρδισε ο Ντένες Νάγκι για την ταινία «Natural Light», ενώ τα βραβεία ερμηνείας απέσπασαν η Μάρεν Έγκερτ για την ερμηνεία της στο «I’m Your Man» και δεύτερου ρόλου η Λίλα Κίσλινγκερ, για την ερμηνεία της στην ταινία «Forest – I See You Everywhere».

Στο τμήμα Encounters, το βραβείο καλύτερης ταινίας απέσπασε το «We» της Αλίς Ντιόπ ως ένα έργο που «με πραγματική λεπτότητα και ευαισθησία δημιουργεί ένα συλλογικό, χορωδιακό πορτραίτο που είναι πλούσιο σε νοήματα, αποχρώσεις και, πάνω απ’ όλα, ζωντανή εμπειρία».

Οι κριτικές επιτροπές ανακοίνωσαν σήμερα 5 Μαρτίου τα βραβεία τους, μέσω διαδικτύου, δίνοντας υπόσχεση να το ξανακάνουν, σε λίγο καιρό δια ζώσης, καθώς στόχος του φεστιβάλ είναι να επαναληφθεί το καλοκαίρι, αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνοντας και το κοινό.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία:

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Χρυσή Άρκτος- «Bad Luck Banging or Loony Porn», Ράντου Ζούντε

Αργυρή Άρκτος – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής-«Wheel of Fortune and Fantasy», Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Αργυρή Άρκτος – Βραβείο της Επιτροπής «Mr Bachmann and His Class», Μαρία Σπετ

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας- Ντένες Νάγκι, «Natural Light»

Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού- Μάρεν Εγκερτ, «I’m Your Man»

Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού, Β’ Ρόλος- Λίλα Κίσλινγκερ, «Forrest, I See You Everywhere»

Βραβείο Σεναρίου- «Introduction», Χονγκ Σανγκ-σου

Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος- Για το μοντάζ του «A Cop Movie», Αλόνσο Ρουιθπαλάσιος

Διαγωνιστικό Τμήμα Encounters

Καλύτερη Ταινία- «We», Αλίς Ντιόπ

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής- «Taste», Λε Μπάο

Καλύτερη Σκηνοθεσία εξ ημισείας- Ραμόν και Σιλβάν Τσίρκερ («The Girl and the Spider») και Ντενί Κοτέ («Social Hygiene»)

Ειδική Μνεία- «Rock Bottom Riser», Φερν Σίλβα

Μικρού Μήκους

Χρυσή Άρκτος: «My Uncle Tudor», Ολγκα Λουκοβίντσοβα

Αργυρή Άρκτος: «Day Is Done», Ζανγκ Νταλέι

Υποψηφιότητα για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία: «Easter Eggs», Νίκολας Κέπενς

Βραβεία Generation KPLUS ΚΑΙ 14PLUS

Καλύτερη Ταινία Generation Kplus- «Summer Blur», Χαν Σουέι

Ειδική Μνεία- «A School in Cerro Hueso», Μπετάνια Καπάτο

Καλύτερη Ταινία Generation 14plus- «The Farm», Φρεντ Μπέιλιφ

Ειδική Μνεία- «Cryptozoo», Ντας Σο