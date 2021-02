Ο Χιου Γκραντ αστειεύτηκε ότι αναγκάζει τα παιδιά του να παρακολουθούν τις ταινίες του και ότι «δεν τους δίνει φαγητό» εάν αρνούνται.

Ο Βρετανός ηθοποιός μίλησε με τη Ντρου Μπάριμορ σε συνέντευξη μέσω βίντεο για την αμερικανική επαγγελματική Ένωση, Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου – Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA).

Στη συνέντευξη ο Χιου Γκραντ αναφέρθηκε στην καριέρα του και στη ζωή την περίοδο του lockdown λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Ο ηθοποιός ρώτησε την Ντρου Μπάριμορ αν τα παιδιά της έχουν δει την ταινία «Music and Lyrics» τη ρομαντική κωμωδία του 2007, στην οποία συμπρωταγωνιστούν.

Όταν η Αμερικανίδα ηθοποιός είπε ότι δεν την έχουν δει, ο Χιου Γκραντ ανέφερε ότι είναι «παράλογο» και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του «δεν ταΐζονταν» αν δεν παρακολουθούσαν τις ταινίες του κάθε βράδυ.

Νομίζω ότι θα τα αναγκάσω να την παρακολουθήσουν, είπε η Μπάριμορ και αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν απόλαυσαν την ταινία «E.T. the Extra-Terrestrial» (E.T. Ο Εξωγήινος) στην οποία η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, όταν ήταν επτά ετών, ή τη ρομαντική κωμωδία «Never Been Kissed». «Τις αποκαλούν ταινίες της μαμάς» ανέφερε.

Ο Χιου Γκραντ αστειεύτηκε επίσης λέγοντας ότι ο λόγος που γύρισε την επιτυχημένη σειρά «The Undoing» στο Λονδίνο ήταν «για να ξεφύγει από τα παιδιά του» αλλά στη συνέχεια του έλειψαν τόσο πολύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι τα παιδιά του τον συνοδεύουν τώρα, ενώ εργάζεται στο επόμενο πρότζεκτ.

