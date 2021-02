Τη διακοπή των σχέσεών τους με τα ανάκτορα, ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, επισημαίνοντας πως δεν θα επιστρέψουν ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Όπως ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ, το πριγκιπικό ζεύγος ενημέρωσε τη βασίλισσα Ελισάβετ για την απόφαση αυτή και «παρά το γεγονός ότι είμαστε λυπημένοι, ο δούκας και η δούκισσα παραμένουν πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως οι δούκες του Σάσεξ περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, την ώρα που εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Μέγκαν, ανέφερε ότι η βασίλισσα, ο δούκας του Εδιμβούργου και ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι «ενθουσιασμένοι με την είδηση και εύχονται στο ζευγάρι τα καλύτερα».

Τα προνόμια που χάνουν Χάρι και Μέγκαν

Την ίδια ώρα η Mirror παραθέτει ένα προς ένα ποια είναι τα προνόμια που χάνουν και ποια είναι εκείνα που θα εξακολουθήσουν να κατέχουν.

Αρχικά ο πρίγκιπας Χάρι θα πρέπει να παραδώσει τις στρατιωτικές, φιλανθρωπικές και κοινοπολιτειακές ενώσεις στην Αυτής Μεγαλειότητα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα αξιώματα του στρατηγού του Βασιλικού Ναυτικού καθώς και του Επίτιμου Διοικητή του αρχηγείου της μοίρας RAF, του ανώτερου αξιωματικού των μικρών πλοίων και καταδύσεων του βασιλικού ναυτικού, του υποστηρικτή της Ένωσης ράγκμπι αλλά και του υποστηρικτή του Μαραθώνιου του Λονδίνου.

Πάντως προς το παρόν ο δευτερότοκος γιος του πρίγκιπα Καρόλου και της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα διατηρεί κάποια προνόμια και προεδρίες.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα Aφρικανικά πάρκα, το Ουαλικό κέντρο διεθνών σχέσεων, το Ταμείο Μνημείων του Henry van Straubenzee, την πολυ-αθλητική εκδήλωση Invictus που δημιουργήθηκε από τον ίδιο, τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό MapAction που ειδικεύεται στην παροχή χαρτογράφησης για ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και τη φιλανθρωπική οργάνωση Rhino Conservation της Μποτσουάνα.

Από την άλλη πλευρά παραμένει άγνωστο εάν ο πρίγκιπας Χάρι θα εξακολουθήσει να διατηρεί τη θέση του υποστηρικτή των προγραμμάτων Rugby Football Union All Schools Programme and the Rugby Football Union Injured Players Foundation.

Από την άλλη πλευρά η δούκισσα του Sussex Μέγκαν Μαρκλ θα χάσει τα προνόμια που είχε από το Βασιλικό Εθνικό Θέατρο και την Ένωση Πανεπιστημίων Κοινοπολιτείας καθώς και την αντιπροεδρία της εμπιστοσύνης της Βασίλισσας της Κοινοπολιτείας.

Παράλληλα χάνει τα προνόμια που είχε στο χαρτοφυλάκιο του Smart Work και του Mayhew.

Σημειώνεται πως το Smart Work βοηθά τους μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες γυναίκες να ανακτήσουν τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και τα εργαλεία για να πετύχουν σε συνεντεύξεις εργασίας, να επιστρέψουν στην εργασία και να μεταμορφώσουν τη ζωή τους.

Παράλληλα το Mayhew είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση oι ιθύνοντες της οποίας εργάζονται με μοναδικό τρόπο για τη βελτίωση της ζωής των ζώων και των ανθρώπων σε καλύτερες κοινότητες τόσο στο Λονδίνο όσο και διεθνώς.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιον θα δοθούν οι τίτλοι που αφαιρούνται από το ζεύγος Χάρι – Μέγκαν.

Παρ’ όλα αυτά θεωρείται βέβαιο ότι το βραβείο των πεζοναυτών του Χάρι δεν θα πάει στον αδερφό του Ουίλιαμ.

Μάλιστα υπάρχουν φόβοι ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις αναφερόμενες εντάσεις μεταξύ των αδελφών.

Στο μεταξύ όπως αναφέρει η Mirror, μία βασιλική συντάκτρια ισχυρίστηκε πως η «απότομη» δήλωση του ζεύγους υποδηλώνει ότι η συζήτηση για την απώλεια των βασιλικών τίτλων και προνομίων δεν ήταν «ευχάριστη».

Πιο συγκεκριμένα η Rhiannon Mills ανέφερε πως τρία λεπτά μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ο Χάρι και η Μέγκαν εξέδωσαν τη δική τους ανακοίνωση. Μάλιστα η Mills πιστεύει ότι οι δυο τους «δεν ακούγονται χαρούμενοι». Από την πλευρά του ο βασιλικός συντάκτης του ITV Chris Ship υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Μπάκιγχαμ και των Sussexes έδωσαν μία ξεκάθαρη απάντηση για όσα διαδραματίζονται πίσω από τους τοίχους του παλατιού.

Πλέον μετά και την επίσημη απώλεια των βασιλικών τίτλων και προνομίων το ζευγάρι από την Αμερική όπου βρίσκεται είναι έτοιμο σε λίγους μήνες να υποδεχθεί το νέο μέλος στην οικογένειά του καθώς την περασμένη Κυριακή έγινε γνωστό ότι η Μέγκαν είναι έγκυος.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι τον ερχόμενο μήνα ο Χάρι και η Μέγκαν πρόκειται να παραχωρήσουν συνέντευξης εφ’ όλης της ύλης στην Όπρα Γούινφρεϊ.

