Η ρυθμιστική αρχή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε τη μετάδοση του BBC World News, μια απόφαση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Λονδίνου.

Στην ανακοίνωσή της η Εθνική Διεύθυνση Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης της Κίνας εκτιμά ότι το βρετανικό δίκτυο παραβίασε την αρχή με βάση την οποία «οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς» και «να μην ζημιώνουν τα εθνικά συμφέροντα της Κίνας». Για τον λόγο αυτό, δεν επιτρέπει πλέον στο BBC να συνεχίσει να εκπέμπει στη χώρα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μία εβδομάδα αφότου η αντίστοιχη βρετανική ρυθμιστική αρχή ανακάλεσε την άδεια μετάδοσης της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης.

Το BBC δεν πληροί επομένως τις προϋποθέσεις για τα ξένα κανάλια που εκπέμπουν στην Κίνα και η αίτησή του να συνεχίσει να μεταδίδει πρόγραμμα για άλλον έναν χρόνο δεν θα γίνει δεκτή, πρόσθεσε η Εθνική Διεύθυνση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ αντέδρασε έντονα, γράφοντας στο Twitter ότι πρόκειται για μια «απαράδεκτη απόφαση» που περιστέλλει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

«Η Κίνα επιβάλλει κάποιους από τους σκληρότερους περιορισμούς στις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου και αυτό το τελευταίο βήμα θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα να βλάψει τη φήμη της στα μάτια του κόσμου», πρόσθεσε.

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021