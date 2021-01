Η FKA twigs παρέα με τον Λονδρέζο ράπερ Headie One και τον παραγωγό Fred again.. κυκλοφόρησαν το καινούργιο κομμάτι «Don’t Judge Me».

so proud to release don’t judge me into the world. this project is very personal and special to me.

it was an honour to shoot with kara walkers fountain exploring the interconnection of black history between africa, america and europe. pic.twitter.com/YvlG3PgqMz

— FKA twigs (@FKAtwigs) January 26, 2021