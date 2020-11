Ένα νέο ντουέτο με την FKA twigs αποκάλυψε πως έχει ετοιμάσει η Dua Lipa. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο σταρ θα κάνει πρεμιέρα στο πολυαναμενόμενο διαδικτυακό live της Dua Lipa που έχει τίτλο Studio 2054.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η FKA twigs θα εμφανιστεί στη virtual συναυλία της Dua Lipa στις 27 Νοεμβρίου παρέα με πολλούς ακόμα διάσημους καλλιτέχνες όπως η Μάιλι Σάιρους, ο Έλτον Τζον και η Κάιλι Μινόγκ.

📹 | @DUALIPA reveals her and @FKAtwigs are releasing a collaboration! [@KKBOXSEA]

“She’s working on some stuff and she hit me up and was like ’Do you wanna work together?’. We made a song that we both really love. We’re gonna tease a little bit of the song [in #Studio2054].” pic.twitter.com/OvYZgaXUIW

— Dua Lipa Hungary (@dualipahungary) November 25, 2020