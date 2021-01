Την ικανοποίησή της εκφράζει η Γερμανία τόσο με δηλώσεις του εκπροσώπου του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών όσο και με μήνυμα του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, για την έναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας μετά το σημερινό πρώτο ραντεβού των δύο αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη.

Για την επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε την κανοποίηση του Βερολίνου τονίζοντας ταυτόχρονα -σύμφωνα με το ΑΜΠΕ- ότι «είναι καλό να μην σχολιάσουμε από έξω μια διαδικασία που τώρα ξεκινάει».

Εξέφρασε πάντως την ελπίδα να καταστεί εφικτή η εξεύρεση καλής λύσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

«Χαιρόμαστε που οι απευθείας συνομιλίες, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2016, σήμερα ξεκινούν και πάλι και ναι, στο πλαίσιο της προεδρίας μας στο Συμβούλιο της ΕΕ στηρίξαμε πολύ και εργαστήκαμε προκειμένου να υπάρξουν τέτοιες απευθείας συνομιλίες», δήλωσε η Μαρία Άντεμπαρ και υπενθύμισε ότι την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας βρέθηκε και πάλι στην Άγκυρα ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

«Ποια θέματα, ποιες λύσεις, ποια βήματα θα συμφωνηθούν τώρα εκεί, είναι υπόθεση των (δύο) πλευρών. Και πιστεύω ότι είναι καλό να μην σχολιάσουμε τώρα απέξω για μια διαδικασία που ξεκινάει, αλλά το αντικείμενο συζήτησης και όλα τα περαιτέρω να τα συνεννοηθούν οι πλευρές μεταξύ τους. Και ελπίζουμε ότι θα καταστεί εφικτό να δημιουργηθεί και πάλι αμοιβαία εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη του ενός για τον άλλον, με αξιοπιστία ώστε να βρεθεί από κοινού μια καλή λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», κατέληξε η κυρία Άντεμπαρ.

Σε μήνυμά του μέσω twitter ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα Ερνστ Ρέιχελ τόνισε:

«Πέρυσι, η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονταν στο χείλος της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Σήμερα, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Μετά από μεγάλες προσπάθειες, τα πλοία έχουν αποχωρήσει και οι διερευνητικές επαφές επανεκκίνησαν. Επιτυχής διπλωματία, για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την ΕΕ».

Last year, #Greece 🇬🇷and 🇹🇷were at the brink of military confrontation. Today, things are calmer. After long efforts, 🇹🇷ships have been removed, and #exploratorytalks are restarting. A #successofdiplomacy, for Greece, Germany and the EU🇬🇷🇩🇪🇪🇺https://t.co/IepKuWAdEJ via @faznet

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) January 25, 2021