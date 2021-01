Ένα δικαστήριο στη Ρωσία αποφάσισε υπέρ της κράτησης του Αλεξέι Ναβάλνι για 30 ημέρες, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου, Βαντίμ Κόμπζεβ.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Ναβάλι συνελήφθη την Κυριακή λίγο μετά την επιστροφή στη Ρωσία από τη Γερμανία.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι θα βρίσκεται υπό κράτηση για 30 ημέρες, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021», ανέφερε ο κ. Κόμπζεβ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 29 Ιανουαρίου, ένα άλλο δικαστήριο στη Μόσχα αναμένεται να αποφασίσει εάν η ποινή του Ναβάλι θα πρέπει να παραμείνει όπως είναι ή αν θα οδηγηθεί στη φυλακή.

«Μην φοβάστε. Βγείτε στους δρόμους» έγραψε στο Twitter ο Ναβάλνι.Do not be afraid, take to the streets»

«Не бойтесь, выходите на улицы»: обращение Навального https://t.co/Eji1r4s4ad — Alexey Navalny (@navalny) January 18, 2021

Τον περίμεναν στο αεροδρόμιο

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ναβάλνι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, και όχι στο αεροδρόμιο Βνούκοβο όπως ήταν προγραμματισμένο αρχικά.

Στο αεροδρόμιο Βνούκοβο περίμεναν από νωρίς τον Ναβάλνι οι υποστηρικτές του και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Πολλοί από τους υποστηρικτές του συνελήφθησαν επίσης, ανάμεσά τους ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Λιουμπόφ Σόμπολ.

Ο Ναβάλνι αναχώρησε σήμερα με αεροσκάφος της εταιρείας Pobeda από το Βερολίνο με προορισμό τη Μόσχα, για πρώτη φορά μετά τη δηλητηρίασή του και παρά τον κίνδυνο να συλληφθεί.

Κατά την επιβίβασή του στο αεροπλάνο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι αδύνατον να συλληφθεί, καθώς και ότι είναι αθώος.

Επιπλέον, ευχαρίστησε εκ νέου τη Γερμανία, επειδή οργάνωσε τη θεραπεία του και τη διαδικασία ανάρρωσής του.

Ως μέτρο ασφαλείας, η γερμανική αστυνομία οδήγησε απευθείας τον Αλεξέι Ναβάλνι και τη σύζυγό του Γιούλια στο αεροπλάνο τους. Το ζευγάρι επιβιβάστηκε την τελευταία στιγμή βγαίνοντας από το αυτοκίνητο με το οποίο τους είχαν πάει στον τερματικό σταθμό, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τους υπόλοιπους επιβάτες.

«Είναι η καλύτερη στιγμή που βιώνω τους τελευταίους 5 μήνες», είπε στους δημοσιογράφους, που είχαν αγοράσει επίσης εισιτήρια για την πτήση. «Νιώθω υπέροχα. Επιστρέφω στην πατρίδα μου».

Από τότε που ο Ναβάλνι ανακοίνωσε την Τετάρτη την πρόθεσή του να επιστρέψει στη χώρα του, οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές (FSIN) προειδοποίησαν ότι θα είναι «υποχρεωμένες» να τον συλλάβουν επειδή παραβίασε τους όρους μιας ποινής με αναστολή, που του είχε επιβληθεί το 2014.

Ο 44χρονος Ναβάλνι απέρριψε την προειδοποίηση αυτή, που στοχεύει, σύμφωνα με τον ίδιο, να «τον τρομοκρατήσει» και απηύθυνε, αντιθέτως, κάλεσμα στους υποστηρικτές του να πάνε να τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο.

Δεν έχει επαφή με τους δικηγόρους

Οι δικηγόροι του δήλωσαν σήμερα ότι δεν τους έχει δοθεί πρόσβαση στον πελάτη τους από χθες και ότι είναι άγνωστη η κατάστασή του.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

«Η Ρωσία δεσμεύεται από το Σύνταγμά της και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της προς την αρχή του κράτους δικαίου και την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι αρχές αυτές θα πρέπει, φυσικά, να ισχύουν και για τον Αλεξέι Ναβάλνι. Θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα», αναφέρει ο Μάας σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του το Λονδίνο ζήτησε σήμερα από τη Μόσχα την άμεση απελευθέρωση του Ναβάλνι και κάλεσε την Μόσχα να εξηγήσει πώς ο Ναβάλνι δέχτηκε επίθεση με ένα χημικό όπλο.

«Είναι φρικτό ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι, το θύμα ενός ειδεχθούς εγκλήματος, συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές. Θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ.