Δεν θα πιστέψετε τι χάρισαν οι Καρντάσιαν στο τηλεοπτικό τους συνεργείο για «αντίο»

Οι Καρντάσιανς με το πέρας των γυρισμάτων του τελευταίου επεισοδίου του Keeping Up with the Kardashians αποφάσισαν να δωρίσουν στους (περίπου) 30 συνεργάτες τους ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ρολόγια Rolex, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το TMZ.