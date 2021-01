Μπορεί η επιστροφή του Γκάρεθ Μπέιλ στην Τότεναμ να έφερε πολλά χαμόγελα στο Λονδίνο, ωστόσο οι εμφανίσεις του Ουαλού δεν έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν. Ο Μπέιλ κινείται σε ρηχά νερά… με τον Ζοσέ Μουρίνιο να προσπαθεί να του ανεβάσει το ηθικό με «απειλές».

Σε ένα μικρό βίντεο από την τελευταία προπόνηση, ο Πορτογάλος τεχνικός φαίνεται να μιλάει στον Μπέιλ και να τον απειλεί με μία ενδεχόμενη του επιστροφή στη Ρεάλ, την ώρα που ο Ουαλός προπονείται…

«Θες να μείνεις εδώ ή θες να επιστρέψεις στη Ρεάλ και να μην ξαναπαίξεις ποδόσφαιρο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο…

José Mourinho to Gareth Bale during Tottenham training: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” #rmalive pic.twitter.com/OWgsEUnS5T

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2021