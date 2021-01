Το Twitter διέγραψε σήμερα ένα μήνυμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, στο οποίο δήλωνε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τα αμερικανικά και τα βρετανικά εμβόλια για τον νέο κοροναϊό.

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης εκτιμά ότι η ανάρτηση αυτή παραβιάζει τους κανόνες του.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε την Παρασκευή, στα αγγλικά, ότι απαγορεύεται στο Ιράν η εισαγωγή εμβολίων για την Covid-19 που έχουν παρασκευαστεί στη Βρετανία ή τις ΗΠΑ γιατί μπορεί «να μολύνουν» τη χώρα του.

«Δεν μπορούμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν είναι απίθανο να θέλουν να μολύνουν άλλα έθνη» αναφερόταν στην ανάρτηση, που επαναλάμβανε ένα απόσπασμα του τηλεοπτικό διαγγέλματος του Χαμενεΐ.

