Μόλις 48 ώρες μετά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, το FBI προχώρησε στη σύνταξη λίστας καταζητούμενων που περιλαμβάνει τα πρόσωπά τους.

Προς το παρόν, στη λίστα έχει συμπεριλάβει τουλάχιστον 41 άτομα. Μάλιστα, ανάμεσά τους βρίσκεται και εκείνος που τοποθέτησε εκρηκτική ύλη μέσα σε σωλήνα κοντά στο Καπιτώλιο.

«Το FBI χρειάζεται πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση ατόμων, που άσκησαν ενεργά βία στην Ουάσιγκτον» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών ζητά από αυτόπτες μάρτυρες είτε να προσέλθουν και να καταθέσουν είτε να ανεβάσουν στον ιστότοπο που δημιούργησε φωτογραφίες, βίντεο καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα καταζητούμενα πρόσωπα.

Σημειώνεται πως τα πρόσωπα των περισσότερων εισβολέων διακρίνονται κανονικά, καθώς δεν φορούσαν μάσκες προστασίας.

#FBIWFO is seeking the public’s assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021